Москва, 11 апреля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. В период с 15 апреля по 30 мая 2022 года в регионах вновь пройдет Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания, которое провел председатель правительства России Михаил Мишустин.

Yarregion.ru Буклет «Решаем вместе»

В 2021 году в голосовании приняли участие 1463 муниципалитета из 84 регионов. Жители страны выбирали из 6 тыс. объектов, победителями голосования стали 2466 территорий, из них 2372 площадки включены в план работы на 2022 год.

Всего в голосовании приняли участие около 10 млн человек, суммарный охват по просмотрам материалов платформы составил порядка 50 млн, а число уникальных посетителей сайта достигло 19,5 миллиона человек.

Для привлечения более широкого круга участников голосования сейчас идет регистрация волонтеров на портале dobro. ru. В прошлом году реализовать проект Всероссийского голосования помогали около 33 тыс. добровольцев, в текущем году на платформе уже зарегистрировались около 40 тыс. волонтёров.

Голосование будет проходить на странице za. gorodsreda. ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»; на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на порталах муниципалитетов; а также через приложения волонтёров, которые будут сопровождать проект.

ИА REGNUM напоминает, объекты благоустройства будут выбраны в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Организаторами выступают Минстрой и Минцифры.