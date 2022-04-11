Донецк, 11 апреля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Окружение самой большой группировки ВСУ на Украине планируется осуществить в ходе спецоперации, сообщил 11 апреля журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Армия

Басурин «Сейчас идёт подготовка по окружению самой мощной группировки украинских войск, которая находится на Украине».

Он отметил, что численность группировки, по предварительной оценке, составляет 90−100 тысяч человек. Эта группировка — самая боеспособная часть ВСУ.