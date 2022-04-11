Ростов-на-Дону, , 19:50 — REGNUM В Ростове-на-Дону вечером 11 апреля в одной из школ вспыхнул пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

В школе Александра Майер © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании в школе №83 на проспекте Ставского поступило примерно в 19:15 мск. К этому времени на учебного учреждения находился только охранник. Выяснилось, что загорелась школьная мебель на площади 5 кв. метров в помещении, расположенном на втором этаже.

Спустя 20 минут пожар был ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.