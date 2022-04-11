Лос-Анджелес, США, , 19:36 — REGNUM Американский актёр Марк Уолберг перестанет сниматься в кино. Об этом он сообщил телеканалу Entertainment Tonight.

Марк Уолберг в роли инженера на нефтяной платформе Цитата из к/ф «Глубоководный горизонт». реж Питер Берг. 2016. Гонконг, США

Причиной такого решения стало желание Уолберга больше времени проводить с семьёй. По словам актёра, «должен быть какой-то особый случай, чтобы заставить его вернуться» к съёмкам в кино.

Ранее актёры Брюс Уиллис и Джим Керри заявили о завершении актёрской карьеры. Уиллис не сможет играть в кино из-за поставленного ему диагноза афазия.

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