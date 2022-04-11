Москва, 11 апреля, 2022, 19:15 — ИА Регнум. В Славянске и Харькове зафиксированы новые преступления укронацистов против местных жителей, сообщил 11 апреля на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Вот некоторые из них за истекшие сутки:

В Харькове в районе завода «Турбоатом» и общеобразовательной школы № 100 подразделения ВСУ и боевики националистических формирований оборудовали огневые позиции и разместили РСЗО;

В Славянске Донецкой Народной Республики боевики территориальной обороны проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них любых признаков пророссийских взглядов.

Поводом для задержания являются обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, СМС и мессенджер-переписки с осуждением действующего режима, подписки в социальных сетях на российские каналы и другие.

Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками (убийством, групповым изнасилованием жен и дочерей), а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов. Для избавления от этих мучений вымогают деньги в размере от 500 до 1000 долларов США.

Десятки задержанных домой так и не вернулись, об их судьбах до настоящего времени ничего неизвестно», — рассказал Мизинцев.