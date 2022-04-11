Москва, 11 апреля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Украинские нацисты вместе с представителями Британии готовят провокации в Сумской области, сообщил 11 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

Он уточнил, что провокации будут направлены на то, чтобы обвинить российских военных в жестоком обращении с мирными жителями.

«Новые лживые постановочные провокации для обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в якобы жестоком отношении к населению Украины готовятся киевским режимом под руководством спецслужб Великобритании на территории Сумской области», — сказал Мизинцев.

Местом провокации выбран город Середина-Буда Сумской области, находившийся ранее под контролем российских войск.

Туда уже приглашены представители украинских и западных СМИ для съёмки постановочных сюжетов. Для сокрытия подготовки провокации и исключения разоблачения в городе был введён комендантский час, а с мест проведения съемок принудительно выселено местное население.

«В населенном пункте Нижняя Сыроватка под Сумами в один из подвалов жилых домов стаскиваются тела, которые будут представлены как якобы очередные жертвы российской армии. По замыслу «британских режиссеров» подразделения российских войск при отходе якобы массово убивали мирных жителей и глумились над ними», — рассказал Мизинцев.

«Обращаем ваше внимание, что российские войска вышли из данного населенного пункта три недели назад — 20 марта. Такие события, если бы они реально произошли, то за такой длительный период не могли не стать достоянием общественности», — добавил он.