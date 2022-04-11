Выборг, Ленинградская область, 11 апреля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В центре города Выборга Ленинградской области состоялся митинг-концерт в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Мероприятие прошло на площади Выборгских полков.

lenobl. ru Митинг-концерт в Выборге

В ходе акции прозвучали имена героев, погибших в ходе освобождения Донецкой и Луганской народной республик от нацистов. Музыкальную часть составили известные песни, которые исполнили работники культуры центра детского эстрадного искусства «Эльфы» и «Этно-культурного комплекса «Вереск».

«Сердце нашего человека всегда готово отозваться на беду другого и оказать помощь. Свидетелями тому уже становились Балканы, Ближний Восток, и другие регионы ближнего и дальнего зарубежья. А героизм — это одно из важнейших качеств воина испокон века. Нынешним военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине, его тоже не занимать», — заявил в ходе митинга-концерта руководитель Выборгской организации ветеранов «Боевое братство» Николай Асмаловский.