«Это не дружественный визит» — канцлер Австрии о разговоре с Путиным
Вена, 11 апреля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным были очень жёсткими и открытыми, заявил 11 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам встречи с российском лидером.
Об этом сообщает Австрийское агентство печати.
Нехаммер заявил, что «это не было дружественным визитом».
«Моим важнейшим посланием Путину являлось то, что эта война должна наконец завершиться, поскольку в войне проигравшие есть с обеих сторон», — сказал он.
Кроме того, он рассказал, что призвал привлечь к ответственности лиц, причастных к «тяжким военным преступлениям в Буче и других местах».
«Я также четко заявил президенту Путину, что санкции против России сохранятся и будут ужесточаться до тех пор, пока на Украине умирают люди», — заявил Нехаммер.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля канцлер Австрии встретился с президентом России Владимиром Путиным. По просьбе австрийской стороны переговоры проходили в закрытом режиме.