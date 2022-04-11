Штат Айдахо, США, 11 апреля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Высший суд штата Айдахо, США, временно заблокировал недавно принятый закон о запрете на проведение абортов после шести недель беременности, позволяющий судиться с клиникам по прерыванию беременности, сообщает Reuters.

(сс)kheinz Ребенок

Закон не вступит в силу до тех пор, пока суд не рассмотрит иск клиники Planned Parenthood, требующей отменить меру, которая должна вступить в силу с 22 апреля.

Представители клиники Planned Parenthood обратились в суд с просьбой признать закон неконституционным после того, как его подписал губернатор-республиканец Брэд Литтл.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент США Джо Байден начал отменять ограничения на аборты, введенные бывшим главой белого дома Дональдом Трампом.

Предыдущая американская администрация запретила финансирование из федерального бюджета организаций, выступающих за аборты. Также при Трампе был объявлен запрет на направление пациенток в клиники, где делаются аборты.