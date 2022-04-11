Берлин, 11 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Бундесвер (вооруженные силы Германии) отправил в Польшу первый военно-транспортный самолёт, который должен доставить в ФРГ раненых украинских военных, сообщает 11 апреля Tag24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

«В понедельник Бундесвер запустил специальный самолет для перевозки раненых на войне украинцев в Германию», — указано в сообщении.

На данный момент неизвестно, какое количество раненых укронацистов планируется доставить на территорию Германии.

При этом отмечено, что это первый авиарейс ВВС Германии, связанный с российской военной операцией на Украине.

Военно-транспортный медицинский самолет ВВС ФРГ Airbus A310 MedEvac вылетел из Кёльна и должен забрать раненых укронацистов из польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.