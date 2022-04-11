Москва, 11 апреля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Участники международных расчетов уже не могут быть уверенными в надежности доллара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Владимир Югасов ИА REGNUM Доллар

«Позиции доллара на сегодняшний день выглядят серьезно пошатнувшимися, – сказал Мастеров. – США, рассчитывая резко дестабилизировать финансовую систему России и вызвать масштабный кризис с последующим обострением социально-экономической ситуации, серьезно подорвали доверие к собственной валюте как надежному средству международных взаиморасчетов. В этих условиях и другие участники международных расчетов уже не могут быть настолько уверенными в надежности доллара, который в любой момент может быть использован как средство серьезного геополитического давления, направленного на подрыв суверенитета страны – участника международных взаиморасчетов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что доллар остается самой стабильной валютой для сбережения накоплений, но участники мировой торговой системы уже начали переходить на новые валюты.