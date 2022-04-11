Белгород, 11 апреля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Уровень террористической опасности в Белгородской области повышен до «жёлтого», написал 11 апреля в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Все наши действия были последовательными. Именно поэтому с сегодняшнего дня и до 25 апреля на территории всей области введён «жёлтый» уровень террористической опасности. Что это значит? «Жёлтый» уровень позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. Бояться этого не надо, надо действовать слаженно», — написал Гладков.

Режим вводится для усиления работы силовых структур.

Он призвал жителей следовать определённым рекомендациям. В том числе — воздержаться по возможности от посещения мест массового пребывания людей, на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Также стоит обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях. С родными стоит обсудить план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Также с 11 апреля и до 25 апреля в регионе запрещён запуск петард, фейерверков и салютов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режимы повышенной террористической опасности ввели главы Воронежской, Курской, Брянской областей.