Вашингтон, , 17:38 — REGNUM Американская компания — владелец ветряных электростанций ESI Energy признала вину за гибель не менее 150 орлов от лопастей ветряных мельниц и обязалась выплатить $8 млн в качестве штрафов и реституции, сообщает 11 апреля The New York Times.

Ветряная электростанция (сс) Boke9a

Компания ESI Energy, дочернее предприятие NextEra Energy Resources, признала себя виновной по трем пунктам обвинения в нарушении закона о защите перелетных птиц.

С 2012 года на объектах компании погибло по меньшей мере 150 белоголовых и золотых орлов. При этом было установлено, что 136 случаев точно связаны с попаданием орла в лопасть ветряной турбины, говорится в заявлении министерства юстиции США.

Уточняется, что происшествия с гибелью диких птиц произошли на 50 из 154 ветряных электростанций ESI Energy.

Компания также обязалась выделить до $27 млн для предотвращения в будущем подобных инцидентов вблизи электростанций. Вместе с тем представитель компании NextEra Стивен Стенгел указал, что руководство еще не разработало конкретный план того, как именно потратить эти деньги.