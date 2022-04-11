Улан-Батор, , 17:35 — REGNUM После митинга, прошедшего 7 – 8 апреля в столице Монголии, власти страны пообещали снизить атраты на работу госструктур. 10 апреля министр энергетики Нансалын Тавинбэх запретил руководителям государственных компании энергетической отрасли использовать служебные автомобили повышенной проходимости. Руководители компании и министр смогут использовать автомобили повышенной проходимости только с целью командировки в сельские местности, в остальных случаях они будут пользоваться обычными легковыми автомобилями. Таким образом Министерство энергетики намерено сократить расход на топливо для внедорожников в условиях роста цен на топливо.

Также министр энергетики Нансалын Тавинбэх поручил руководящему составу всех уровней ввести дополнительные меры экономии, в том числе — отменить скидку на оплату сотовой связи, прекратить праздновать исторические события.

Схожее решение ранее принял министр окружающей среды и туризма Бат-Улзийн Бат-Эрдэнэ. Он тоже запретил министру, вице-министру, государственному секретарю и руководителям всех уровней использовать служебные внедорожники, за исключением командировок в сельскую местность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Монголии 7 – 8 апреля прошел митинг «Давайте прекрасно жить в Монголии». Более 3000 человек, большую часть из которых составляли студенты, требовали от властей принять меры против роста цен. В числе прочих участники митинга требовали от властей начать экономить на себя вместо того, что требовать экономитьот населения.

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 8 апреля после встречи с протестующими провел экстренное заседание правительства и представил протестующим решение Кабмина.

По словам премьер-министра, в числе прочих парламент Монголии до 15 апреля утвердит законопроект о регулировании цен на мясо, муку и горючее, правительство снизит затраты на свою работу, в том числе чиновники перестанут закупать и использовать дорогие автомобили.