Мариуполь, ДНР, 11 апреля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Порт Мариуполя перешел под контроль подразделений Донецкой Народной Республики, заявил 11 апреля глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

Oleg Zima Порт Мариуполь

«Касаемо порта Мариуполя, он находится уже под нашим контролем», — сказал Пушилин.

Ранее мариупольский морской порт был одним из опорных пунктов украинских нацистов.

Напомним, Мариуполь является вторым по размеру и численности населения городом ДНР. На момент провозглашения независимости от Украины в 2014 году в Мариуполе проживали около 450 тысяч человек.

Бои за освобождение города от укронацистов начались 7 марта 2022 года.