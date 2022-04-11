Брянск, 11 апреля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Высокий или «жёлтый» уровень террористической опасности устанавливается в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в оперативном штабе региона.

Http://www.bryanskobl.ru Правительство Брянской области

Решением председателя антитеррористической комиссии время действия меры определено с 14:00 11 апреля до 14:00 25 апреля 2022 года.

Гражданам региона рекомендуется по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, а при нахождении на улице или в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность и предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.

Жителей также просят обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях, в общественных зданиях – на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.

Информация об отмене уровня террористической опасности будет принята дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень террористической опасности также установлен в Воронежской и Курской областях.