Брянск, 11 апреля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Высокий уровень террористической угрозы объявлен на территории Брянской области, сообщает 11 апреля агентство ТАСС со ссылкой на региональные власти.

Административно-территориальное деление Брянской области

Режим террористической опасности введен на период с 11 до 25 апреля.

Ранее власти Воронежской и Курской областей также заявили об усилении антитеррористических мероприятий из-за возможных провокаций со стороны Украины.

Напомним, с 24 февраля Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.