Великий Новгород, , 17:01 — REGNUM В Новгородской области ожидается неблагоприятное гидрологическое явление, уровень воды в реке Пола повышается. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе администрации области.

Паводок © Сергей Кондаков

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О повышении уровня воды стало известно из прогноза Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На гидропосту река Пола — деревня Налючи уровень воды составил 716 см над нулевой отметкой поста.

Отметим, что неблагоприятная отметка составляет 740 см. Её достижение ожидается в Новгородской области с 11 по 14 апреля.