В Оренбуржье из-за паводка закрыто 22 моста
В Оренбургской области на 11 апреля подтоплено 22 моста. Все они недоступны для движения.
В Башкирии назвали сроки наступления пиковых значений паводка
Башкирия. За минувшие 24 часа спасатели Башкирии получили 22 сообщения о затоплениях, а всего с начала паводкоопасного периода (с 22 марта) в регионе было получено 291 подобное обращение.
Более 900 жителей Калужской области находятся в зоне паводка
Калужская область столкнулась с первыми последствиями паводка. Из-за разлива рек оказались подтопленными придомовые территории, мосты, участки дорог в Боровском, Перемышльском и Малоярославецком районах.
ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 11 апреля рассказало подробности о трагедии на воде: предварительно установлено, что 8 апреля около 19:00 местного времени трое детей пяти, шести и восьми лет гуляли одни по берегу реки Сараса. Внезапно старшая девочка поскользнулась и упала в воду. Дети пытались ее спасти, но не смогли оказать помощь. Девочку унесло течением.
Глубина речки в месте падения ребёнка составляет 1,5−2 метра, ширина 7−10 метров. На реке наблюдается сильное течение. На место происшествия выезжали водолазы Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В.В. Зюкова. К поисковым работам присоединились волонтеры. Тело ребенка было извлечено из воды 9 апреля.
Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
Глава Саратовской области Роман Бусаргин 11 апреля проинформировал в своём телеграм-канале о том, что в районах из-за паводка продолжают работу лодочные переправы.
По состоянию на утро 11 апреля в регионе зафиксированы подтопления 10 низководных мостов и 3 участков дорог. Продолжают работу 5 лодочных переправ в Аткарском, Лысогорском и Ивантеевском районах.
Самый значительный подъем воды за сутки наблюдается на реке Большой Иргиз в Пугачевском районе — на 66 см. В некоторых водоемах уровень воды начал снижаться: р. Аткара в Аткарском районе (-10 см), река Баланда в Калининском районе (-20 см), река Сердоба в Екатериновском районе (-20 см), река Карай в Романовском районе (-10 см), река Уза в Базарно-Карабулакском районе (-10 см) и другие.
Режим повышенной готовности из-за весеннего половодья по-прежнему действует на территории 9 районов: Аткарский, Балтайский, Дергачевский, Калининский, Новоузенский, Турковский, Самойловский, Петровский и Лысогорский.