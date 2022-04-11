Лиссабон, , 16:34 — REGNUM Как сообщает издание Record, 22-летний универсальный центрфорвард португальской «Бенфики» и сборной Уругвая по футболу Дарвин Нуньес входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», лондонского «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

По информации источника, нападающий сменит клубную прописку в ближайшее летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Дарвин Нуньес принял участие в 24-х турах португальской Примейры Лиги 2021/22, в которых отметился 24-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Также уругваец получил пять желтых карточек.

«Бенфика» выкупила Нуньеса у «Альмерии» 4 сентября 2020 года. На данный момент трансферная стоимость форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Текущее соглашение Нуньеса с «Бенфикой» рассчитано до 30 июня 2025 года.