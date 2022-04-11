Шебекино, Белгородская область, 11 апреля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Участник специальной военной операции на Украине 11 апреля сочетался законным браком с возлюбленной в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Шебекинского городского круга.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Брак, семья, ЗАГС

Молодожёны родом из Хабаровска. Старший сержант сейчас проходит службу в рядах Вооружённых сил РФ, невеста специально прилетела к жениху в Белгородскую область

Церемонию бракосочетания провели сотрудники шебекинского ЗАГСа.