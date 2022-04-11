Варшава, 11 апреля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Польше изъят в пользу госказны объект российской дипломатической недвижимости. Передать его мэрии Варшавы утром 11 апреля потребовали судебные исполнители. Об этом сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Туда прибыл заведующий консульским отделом посольства, который заявил, что это объект российской дипломатической недвижимости и, соответственно, мы не даем согласие на его захват польскими властями. Тем не менее этот наш протест проигнорировали. Польские представители болгаркой срезали замки на воротах и калитке и заняли объект», — цитирует ТАСС российского дипломата.

Посольство России направило в МИД Польши ноту из-за захвата здания дипломатической недвижимости РФ. В диппредставительстве напомнили, что участок был предоставлен польскими властями по соглашению в 1970-е годы, а находящийся на нём объект построен «ещё советской стороной для дипломатических целей и, соответственно, он является объектом российской дипломатической недвижимости».

Андреев подчеркнул, что ранее вынесенный польскими судами ряд решений по поводу этого объекта, прямо противоречит международному праву и Венской конвенции о международных сношениях.

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«Мы настоятельно призвали МИД Польши принять исчерпывающие меры к тому, чтобы восстановить правовой порядок и вернуть российской стороне законно принадлежащую ей дипнедвижимость. Ожидаем реакции польской стороны», — подчеркнул российский дипломат.