Лавров заявил о подготовке ВСУ новых провокаций
Москва, 11 апреля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Украинские войска при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации, Россия будет отвечать на них фактами. Об этом 11 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр добавил, что России «надо на эти провокации отвечать, во-первых, фактами, во-вторых, наш главный аргумент — это то, что происходит на земле».
Как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона обвиняет российские силы в расправах над людьми в городе Буча, предъявляя в качестве доказательства якобы сделанные там кадры. В Минобороны России опровергли эти обвинения, заявив, что ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий за тот период, что в городе находились российские войска.
Кроме того, обвинения в адрес России звучат и после ракетного удара по Краматорску. По городу выпустили ракету «Точка-У», но на вооружении российской армии, заявляют в Минобороны, таких ракет сейчас нет.