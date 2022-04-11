Москва, 11 апреля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Украинские войска при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации, Россия будет отвечать на них фактами. Об этом 11 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Будут провокации еще, и на днях, и в субботу, и в воскресенье, наше Минобороны и национальный центр управления обороной предъявляли разведданные, которые раскрывают планы украинского режима при прямой поддержке западных спецслужб устраивать новые провокации и с химическими веществами, и ряд других — опять инсценировки массовых казней, массовых захоронений», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Министр добавил, что России «надо на эти провокации отвечать, во-первых, фактами, во-вторых, наш главный аргумент — это то, что происходит на земле».

Как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона обвиняет российские силы в расправах над людьми в городе Буча, предъявляя в качестве доказательства якобы сделанные там кадры. В Минобороны России опровергли эти обвинения, заявив, что ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий за тот период, что в городе находились российские войска.

Кроме того, обвинения в адрес России звучат и после ракетного удара по Краматорску. По городу выпустили ракету «Точка-У», но на вооружении российской армии, заявляют в Минобороны, таких ракет сейчас нет.