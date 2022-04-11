Краснодар, 11 апреля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края в связи с прогнозируемыми ливнями с 11 по 13 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Sochi.ru Ливень

По данным ведомства, в период с 11 по 13 апреля на территории края, за исключением Сочи, прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20−25 м/с.

МЧС предупреждает о возможных подъёмах уровней воды, в том числе до неблагоприятных отметок, на юго-западных притоках реки Кубань (МО Горячий Ключ, Северский, Крымский, Абинский, Белореченский районы), на реках юго-восточной территории (Апшеронский, Мостовской, Лабинский район), Черноморского побережья (МО Геленджик, МО Туапсинский район).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в горах региона действовало штормовое предупреждение из-за возможного схода лавин.