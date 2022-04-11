Париж, 11 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Франции обновило результаты первого тура президентских выборов во Франции после подсчета всех бюллетеней, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 27,84% (9 785 578 голосов).

На втором месте идет ультраправый кандидат Марин Ле Пен с 23,15% (8 136 369 голосов). Жан-Люк Меланшон набрал 21,95% (7 714 949 голосов).

Затем идут кандидаты Эрик Земмур, набравший 7,07% (2 485 935 голосами), Валери Пекрес с 4,78% (1 679 470 голосами), Янник Жадо с 4,63% (1 628 337 голосами), Жан Лассаль с 3,13% (1 101 690 голосами), Фабьен Руссель с 2,28% (802 615 голосами), Николя Дюпон-Эньян с 2,06% (725 356 голосами), Анн Идальго с 1,75% (616 651 голосом), Филипп Путу с 0,77% (268 984 голосами) и Натали Арто с 0,56% (197 184 голосами).

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн призвал жителей Франции «преградить путь» кандидату на пост президента страны Марин Ле Пен.