Киров, 11 апреля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Компания из Кирова «Доктор Марвик» готова занять нишу иностранной косметики в России после ухода западных брендов. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Косметика

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Все ингредиенты для производимых в Кирове косметики или шампуней производят в России и Китае.

При этом, как отметила директор компании Марина Вылегжанина, производство пока не может отказаться от китайских флаконов, которые почему-то никто не производит в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство зелени с использованием отечественных семян и удобрений наращивает в Самарской области ООО «Гринсби».