Кострома, , 16:07 — REGNUM Подрядчика для благоустройства главного парка Костромы — «Центрального» будут искать четвёртый раз подряд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

Парк «Центральный» в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Напомним, первый контракт на приведение территории в порядок был заключен в ноябре 2020 года с производственно-коммерческой фирмой «НОВОТЕК» из Москвы. Его сумма составила 124 млн рублей, большую часть средств городу в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» выделил федеральный бюджет.

По планам городских властей, в парке должны появиться несколько зон для отдыха и детей, дорожка для катания на роликах и самокатах, зона для летних кафе, новое озеленение, плитка, скамейки и кованые фонари. Срок исполнения работ был определён 30-м ноября 2022 года. Однако 29 ноября 2021 года контракт был расторгнут по желанию администрации. Подрядчик продемонстрировал «низкие темпы производства» и выполнил лишь 10% работ.

Так парк должен выглядеть после благоустройства

После этого администрация объявила новый конкурс по поиску подрядчика, на него заявился единственный участник — ООО «Европа» из Нерехты. Контракт был заключен 14 января 2022 года и расторгнут менее чем через месяц — 8 февраля по «соглашению сторон». Ранее руководитель компании Евгений Яковлев рассказывал ИА REGNUM о том, что недоволен ценовой политикой договора.

Третий аукцион был объявлен 31 марта, на него не заявился ни один участник. В ближайшее время муниципальному учреждению «Костромастройзаказчик» придётся заново выкладывать документы в систему закупок. Сроки в проекте останутся те же — до 30 ноября 2022 года.

Отметим, что цена последнего контракта уменьшена до 75 млн рублей. Это связано с тем, что заказчик принял решение разделить благоустройство на два этапа — в первый войдёт основная часть парка. Вторая часть отведена детской площадке на месте аттракционов.

«Центральный» парк (ранее Ленина) в Костроме — излюбленное место отдыха горожан и туристов. В парке находится восстанавливаемый храмовый комплекс Костромского кремля, разрушенного в 1934 году, смотровая площадка с видом на Волгу и памятник Ленину, поставленный на гранитное основание не созданного памятника в честь 300-летия дома Романовых. Пускать посетителей в кремль планируют начать в августе 2022 года. На освящение объекта ждут патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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