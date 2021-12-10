Кострома, , 12:13 — REGNUM Пускать посетителей в кремль, воссоздаваемый в Центральном парке Костромы, начнут в августе 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Костромском епархиальном управлении.

Костромской кремль Наталья Диева © ИА REGNUM

В настоящее время на объекте завершены все капитальные работы. Специалистам осталось установить колокола на колокольне и завершить работы в Богоявленском соборе: смонтировать иконостас, выложить полы, завершить украшение внутренних помещений и покрасить фасады. Ожидается, что всё это строители смогут выполнить весной следующего года. На освящение кремля в Костроме ждут патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Напомним, открыть храмовый комплекс планировалось в 2021 году. Сроки пришлось перенести из-за задержек с поставками материалов, возникших из-за пандемии коронавируса. Обновления ожидает и Центральный парк. Завершить работы, несмотря на расторжение контракта с прошлым подрядчиком, в нём надеются конца ноября 2022 года.

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