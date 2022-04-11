Иркутск, 27 сентября, 2019, 09:48 — ИА Регнум. В центре Иркутска уничтожен старинный каменный особняк, известный как усадьба Купцова. Сегодня, 17 сентября, стены этого здания, расположенного на улице Фурье, 12, пустили под ковш экскаватора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы vk.com/irkblog В Иркутске сносят старинный особняк — усадьбу Купцова

Из сообщений иркутских СМИ следует, что долгое время в этой постройке 19 века находился Кировский РОВД, но после переезда правоохранителей она не эксплуатировалась, а в 2017 году дом вывели из реестра объектов культурного наследия.

Данное событие уже вызвало широкий общественный резиоанс в социальных сетях.

«Когда что-то подобное пытаются снести в Москве, в Петербурге — общественность протестует, делает все, чтобы это остановить. В Иркутске таких объектов в разы меньше, но все делается втихую», — отмечают участники группы «Иркутский блог в ВК».

Как уже сообщало ИА REGNUM, архитектурное наследие в Приангарье часто подвергается уничижению. Летом 2017 года в Иркутске был снесён до основания дом, где когда-то жил академик, знаменитый на весь мир историк, археолог и этнограф Алексей Окладников.

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Чтобы привлечь внимание к данной проблеме, на площадке за Преображенской церковью в конце мая 2019 года открылось «кладбище» погибших домов. Оно представляло собой инсталляцию из 50 белых крестов, каждый из которых символизирует исторический памятник, который был утрачен городом в последние годы.