Бухарест, 11 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Десятилетний ребенок получил тяжелые травмы в результате ДТП в городе Деже на западе Румынии, когда на пешеходном переходе его сбил легковой автомобиль, управляемый переселенцем с Украины. Об этом 11 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Полиция

По предварительным данным, водитель транспортного средства нарушил правила проезда регулируемого перекрестка. При этом подросток-пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован в одну из местных клиник.

Согласно официальной информации, свидетели инцидента попытались устроить самосуд над виновником происшествия. Они принялись забрасывать его машину камнями и фрагментами арматуры. От расправы гражданина Украина спасло вмешательство полиции.

По факту ДТП начато расследование.