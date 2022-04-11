Москва, 11 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Заявления президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера о том, что власти России необходимо привлечь к ответственности за «преступления» на Украине, останутся на его совести. Об этом 11 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Несколько дней назад в интервью его (Штайнмайера) спросили, надо ли отдавать под международный трибунал, объявлять военными преступниками представителей российского руководства, начиная с президента, министра иностранных дел, он ответил утвердительно, по сути дела, сказал, что все, кто отвечает за военную операцию, все, кто отвечает за политические решения, конечно, должны нести ответственность. Но это я оставляю на его совести», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона обвиняет российские силы в расправах над людьми в городе Буча, предъявляя в качестве доказательства якобы сделанные там кадры. В Минобороны России опровергли эти обвинения, заявив, что ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий за тот период, что в городе находились российские войска.

Кроме того, обвинения в адрес России звучат и после ракетного удара по Краматорску. По городу выпустили ракету «Точка-У», но на вооружении российской армии, заявляют в Минобороны, таких ракет сейчас нет.