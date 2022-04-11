Ярославль, 11 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Тепличный комбинат «Ярославский», занимающийся круглогодичным выращиванием огурцов, томатов и цветов в защищенном грунте, намерен развивать производство, несмотря на санкции. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предприятие смогло сохранить все логистические цепочки в условиях санкций и при этом увеличивается количество заказов.

Также комбинат готовится к повышенному спросу на продукцию, для чего на нем планируют увеличить выработку на 15% и снизить время выполнения операций на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отечественный полимер для покрытия таблеток, не уступающий по качеству зарубежным аналогам, создали химики Томского государственного университета.