Томск, 11 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Отечественный полимер для покрытия таблеток, не уступающий по качеству зарубежным аналогам, создали химики Томского государственного университета. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом созданный томскими химиками полимер может не только объединить основной компонент в одну таблетку, но и служить регулятором растворимости.

Все используемые при создании полимера материалы являются отечественными, и его цена в 3−4 раза ниже зарубежных аналогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприниматели из Тулы Александр Новиков и Сергей Кириенко, производящие деревянные образцы оружия, собираются расширить свое производство.