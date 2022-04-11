Киев, 11 апреля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. За проявленные мужество и героизм при освобождении стратегически важного населённого пункта Каменка в Харьковской области Украины — одного из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе — награждены военнослужащие Западного военного округа (ЗВО). Как сообщили в Министерстве обороны РФ 11 апреля, государственных наград удостоились офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые экипажей танков Т-72Б3-М.

Mil.ru Орден Мужества

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«Боевые государственные награды вручены танкистам Западного военного округа на передовой после боя, в ходе которого был освобождён населённый пункт Каменка», — уточнили в оборонном ведомстве.

В министерстве сообщили, что танковые экипажи Т-72Б3-М разгромили «танковую и противотанковую линии обороны противника, ведя сложные бои». Захват и последующее удержание под контролем Каменки позволили российским военным развить успех в наступлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 апреля, заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в «Военном клиническом госпитале» Минобороны России в подмосковном Красногорске вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.