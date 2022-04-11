Тула, 11 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Предприниматели из Тулы Александр Новиков и Сергей Кириенко, производящие деревянные образцы оружия, собираются расширить свое производство. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игрушечное оружие, являющееся точными копиями настоящего, создается из березовой фанеры первого сорта и окрашивается акриловыми красками на водной основе. При этом все используемые компоненты и материалы отечественные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вологодская компания «Фэнстер», которая выпускает светопрозрачные конструкции, намерена расширить производство своей продукции на фоне антироссийских санкций.