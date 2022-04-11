Москва, 11 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Москва не видит причин, по которым Россия не могла бы продолжать переговоры с Украиной, заявил 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Не вижу причин, по которым мы их не можем продолжать. Хотя украинская сторона каждый раз изворачивается и на, бывает, 180 градусов, отвергая то, что она сама только что предлагала. Но мы люди терпеливые и настойчивые», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что замыслы Украины нагромождать новые предварительные условия на переговорах неприемлемы.

Читайте также: Лавров назвал неприемлемыми замыслы Киева выдвигать предварительные условия