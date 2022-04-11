Вологда, 11 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Вологодская компания «Фэнстер», которая выпускает светопрозрачные конструкции, намерена расширить производство своей продукции на фоне антироссийских санкций. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Чеканов ИА REGNUM Окна жилых комнат

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Предприятие выпускает лоджии, окна, а также витражи из ПВХ и алюминия, производя ежегодно 120 тысяч кв. м продукции.

При этом компания на фоне санкций провела импортозамещение и теперь использует отечественные материалы и комплектующие, не испытывая никаких проблем с закупкой и поставкой материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Компания «РОСТ» из Волжского в Волгоградской области расширит линейку производства своих уникальных сельскохозяйственных агрегатов.