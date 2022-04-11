Москва, 11 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Спецоперация России на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование Соединенных Штатов в мире. Об этом 11 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, речь идет о доминировании, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых США только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что президента Украины Владимира Зеленского толкают на продолжение боевых действий. Делают это США и их союзники.

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