Москва, 11 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по Украине существенно меняют правила игры. Об этом 11 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Лаврова, заявление Борреля является из ряда вон выходящим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боррель дважды заявил, что конфликт на Украине должен быть завершён военным, а не дипломатическим путём. После этого он призвал страны ЕС срочно дать Киеву оружие.