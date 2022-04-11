Абакан, 11 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Предпринимательница из Хакасии Диана Зубова, которая занимается пошивом свадебных платьев, считает санкции Запада возможностью для развития производства. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Takmeomeo Свадьба

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По мнению предпринимательницы, собственное производство позволяет убрать лишние цепочки поставок, при том, что проблем с тканями из-за санкций у ее производства не возникло. Также она намерена расширять ассортимент и объем производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сервисная компания «Римера-Сервис-Нижневартовск», производящая оборудование для нефтегазодобывающей отрасли, готова полностью заместить ушедшие с российского рынка западные фирмы.