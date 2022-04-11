Военные Ливана провели антитеррористическую спецоперацию на севере страны
Бейрут, 11 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ливана провели антитеррористическую операцию в окрестностях города Триполи на севере страны. Об этом 11 апреля сообщается на официальном сайте ведомства.
Флаг Ливана
По последним данным, в ходе операции были задержаны члены террористической группы из уроженцев Ливана и Сирии. Они подозреваются в совершении ряда преступлений.
«Задержанные подозреваются в серии вооружённых нападений в районах: Баб-эль-Рамль, Эль-Кубба, Аль-Таббане, Джабаль Мохсен, Дам и Фарз. У них было изъято оружие, которое будет передано компетентным органам», — сообщили в министерстве обороны Ливана.