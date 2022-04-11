Владимир, 11 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Единственный в России завод во Владимирской области, производящий турбомолекулярные насосы, готов к импортозамещению. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

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Такие насосы используются в производстве микроэлектроники, в химической промышленности и при изготовлении лекарств. Также вакуумные установки используются во многих высокотехнологических разработках и даже при испытании космических аппаратов.

При этом завод производит до 200 изделий ежегодно, и эта продукция заменяет зарубежные аналоги из Германии, Японии и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пчеловод из Севастополя Виталий Ливицкий увеличил производство меда на фоне антироссийских санкций Запада.