Москва, 11 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Соединённые Штаты неоднократно заявляли о том, что членство России в НАТО принципиально невозможно. Об этом 11 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

Песков прокомментировал слова бывшего президента США Билла Клинтона о том, что в НАТО оставляли открытой дверь для возможного вступления России в альянс.

«Я не обладаю такой информацией», — сказал Песков.

По его словам, «совершенно точно известно», что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности членства России в НАТО.

«Де-факто говорилось, что двери наоборот закрыты, потому что это принципиально невозможно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Клинтон заявил, что предлагал российским президентам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступить в НАТО.

Читайте также: Клинтон заявил о предложениях Ельцину и Путину вступить в НАТО