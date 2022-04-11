Владивосток, 11 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Аналог сладкой американской газировки «Кока-кола» начнет производить группа компаний Slavda Group из Владивостока. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Газировка

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При этом российский напиток будут делать на основе природной минеральной воды и потому он будет полезнее импортного.

Также газировка будет выпускаться в упаковках объемом 0,5 литра и 1,4 литра, и в течение ближайшего времени поступит в продажу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в поселке Агинское Забайкальского края начали производство одеял и матрасов из овечьей шерсти.