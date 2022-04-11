Чита, 11 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В поселке Агинское Забайкальского края начали производство одеял и матрасов из овечьей шерсти. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Department of Agriculture Овечья шерсть

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

По данным производителя, продукция, которая производится на единственном в Дальневосточной федеральном округе предприятии по переработке овечьей шерсти, не уступает импортным аналогам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фермеры Прокопенко из села Вислое Яковлевского района Белгородской области рассказали о новых рынках сбыта, появившихся у них на фоне антироссийских санкций.