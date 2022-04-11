Москва, 11 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках проекта Правительства РФ «Взлет — от стартапа до IPO» начал МСП Банк (дочерняя структура Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП)). Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба корпорации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что для указанных предприятий ставка по программе составит 3% годовых.

«По условиям программы получить льготный кредит может высокотехнологичная инновационная компания из числа малых и средних предприятий. Объем ее выручки за последний календарный год не должен быть менее 100 млн рублей, а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки за последние три года — не менее 12%», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что у заемщиков при этом должны быть патенты (кроме торговых марок) и не входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 млрд рублей.

Кроме того, отмечается, что заявки на льготное кредитование подаются через цифровую платформу МСП. РФ т добавляется, что оценивать уровень технологичности и инновационности будет экспертный совет при Корпорации МСП, в который включены представители профильных ведомств и организаций из регионов, а также отраслевые эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в период с января по март текущего года по железной дороге из Приморского края было отправлено 168,9 тыс. тонн рыбной продукции.