Донецк, 11 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Операция по освобождению территории Донецкой Народной Республики будет интенсифицирована, заявил 11 апреля глава ДНР ДенисПушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Сейчас операция будет интенсифицирована. Потому что чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации. У нас обозначены направления, по которым необходимо ускорить определённые шаги», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что время минских переговоров Киев использовал для укрепления военных позиций и подготовки атаки на республики Донбасса.

Читайте также: Пушилин: спецоперация России предотвратила массовые жертвы