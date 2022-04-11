Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Во время навигационного сезона в Петербурге находящийся на капитальном ремонте Биржевой мост сможет пропускать только те суда, высота мачт которых составляет менее шести метров. Об этом 11 апреля заявил директор СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mostotrest-spb.ru Биржевой мост в разведенном состоянии

«В мае месяце у нас будут завершены работы по восстановлению противовесных ящиков разводных пролётов. Соответственно, после этого мы сможем уже их опереть на временные опоры, и можно будет осуществлять разборку свайного поля, — заявил Кочин. — Для судов на подводных крыльях (это связь с Кронштадтом, связь с Петродворцом) проход будет обеспечен».

Пройти через Биржевой мост также смогут суда, высота мачт которых не превышает шесть метров. В неразведённый пролёт моста такие суда смогут спокойно пройти.

Пока ремонт Биржевого моста осуществляется в графике. В СПб ГБУ «Мостотрест» уже начались поставки оборудования, заказа на которое был размещен на заводах осенью 2021 года.

Если возникнут какие-то изменения в работе с Биржевым мостом, соответствующая информация будет доведена до сведения «Мостотрестом».