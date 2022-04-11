Киев, 11 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Южной Корее с просьбой о поставках оружия.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Зеленский 11 апреля выступил с обращением к депутатам южнокорейского парламента. В нём он попросил поставить Украине летальные вооружения, в том числе бронеавтомобили и противотанковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России уничтожили предоставленный Словакией Украине комплекс С-300.