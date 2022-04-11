Китай призвал избегать обвинений до расследования удара по Краматорску
Пекин, 11 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Пекин призывает все стороны сохранять спокойствие и избегать необоснованных обвинений до окончания расследования удара по вокзалу в Краматорске. Об этом заявил 11 апреля на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
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«Точка-У»
«Любые обвинения должны основываться на фактах, все стороны должны избегать беспочвенных обвинений и проявлять сдержанность», — сказал он.
Лицзянь добавил, что истина о произошедшем на вокзале в Краматорске «должна быть выяснена».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что удар по железнодорожному вокзалу города Краматорска был нанесён тактической ракетой «Точка-У», которая применяется на Украине только вооружёнными силами Украины.
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